In der Stadt Dschenin im Westjordanland gab es während der israelischen Militäroperation heftige Gefechte. (Ayman Nobani / dpa / Ayman Nobani)

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, verließen Armeefahrzeuge in Konvois den Ort im besetzten Westjordanland. Dabei sei es allerdings zu weiteren Konfrontationen mit bewaffneten Einwohnern gekommen. Auch israelische Militärkreise bestätigten den Abzug. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsberater Hanebi das baldige Ende des Großeinsatzes gegen militante Palästinenser in dem Flüchtlingslager in Aussicht gestellt. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen.

Der Einsatz hatte am Montag begonnen. Dabei kam es zu den schwersten Kämpfen in Dschenin seit mehr als zwei Jahrzehnten. Palästinensischen Angaben zufolge starben mindestens zwölf Menschen.

Offenbar als Reaktion auf die Vorkommnisse in Dschenin fuhr in Tel Aviv ein palästinensischer Angreifer mit einem Auto in eine Menschenmenge und stach danach auf Passanten ein. Er verletzte mindestens sieben Personen, bevor er von einem bewaffneten Zivilisten erschossen wurde. Die Hamas bezeichnete den Angreifer als Märtyrer.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.