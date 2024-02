Krieg im Gazastreifen

Nach einem israelischen Angriff steigt Rauch über Chan Yunis im südlichen Gazastreifen auf. (AFP / SAID KHATIB)

Dabei seien ein Kommandeur sowie weitere Terroristen getötet worden, die sich an dem Überfall auf Israel am 7. Oktober beteiligt hätten, teilte das Militär mit. Zugleich bestätigte es den Einsatz von israelischen Spezialkräften in einem Krankenhaus in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen. Es gebe glaubwürdige Informationen, dass die Hamas dort Geiseln festhalte, hieß es. Arabische Medien meldeten den Beschuss des Gebäudes mit Maschinengewehren und Panzern. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

Die israelischen Streitkräfte hatten bereits gestern zahlreiche Flüchtlinge in der Klinik aufgefordert, diese zu verlassen.

