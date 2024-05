Gaza-Krieg

Israelische Armee bestätigt Militäroperationen in Rafah

Israel geht nach eigenen Angaben weiter gegen mögliche Hamas-Kämpfer in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vor. Armeesprecher Hagari teilte in der Nacht mit, es würden - so wörtlich - präzise Vorstöße in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt durchgeführt.