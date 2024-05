Israel hat nach eigenen Angaben weitere Tunnel der Hamas entdeckt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Leo Correa)

Sie befänden sich in Zeitun im Zentrum des Palästinensergebiets, sagte Armeesprecher Hagari. Dort finde derzeit eine größere Militäraktion statt. Dabei seien rund 30 Terroristen getötet worden. Zudem seien in einer Schule Dutzende Waffen sichergestellt worden. Auch in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sei ein Tunnel entdeckt worden, betonte Hagari. Am Abend hätten israelische Kampfflugzeuge außerdem Ziele im nördlichen Gazastreifen angegriffen.

Gestern hatte das Militär die Evakuierung weiterer Gebiete in Rafah angeordnet. In der Stadt hielten sich zuletzt nach Angaben der UNO mehr als eine Million Geflüchtete auf. Israel will dort die letzten Bataillone der Hamas zerschlagen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.