Palästinener protestieren gewaltsam in Ostjerusalem gegen das Zelt des israelischen Abgeordneten. (Ilia Yefimovich/dpa)

Der Vorfall ereignete sich, als das Militär in einem Dorf das Haus eines Mannes abriss, der kürzlich einen Israeli getötet hatte. Dabei wurden die Soldaten von mehreren hundert Palästinensern mit Steinen und Brandsätzen beworfen. Das Militär eröffnete daraufhin das Feuer. Zehn Palästinenser wurden verletzt.

Zu Zusammenstößen zwischen der Armee und Palästinensern kam es auch in Ostjerusalem. Grund war eine provokante Aktion des rechtsextremen israelischen Abgeordneten Gvir in dem überwiegend palästinensischen Stadtviertel Scheich Dscharrah. Der Politiker hatte dort ein Zelt aufgestellt als Protest gegen einen seiner Auffassung nach zu geringen Schutz jüdischer Siedler in dem Viertel. Daraufhin kam es zu gewaltsamen Protesten von Palästinensern. Es gab dutzende Verletzte und zwölf Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.