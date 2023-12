Nahost-Krieg

Weitere Angriffe auf den Gazastreifen. (Fatima Shbair/AP/dpa)

Diese seien nach Israel gebracht und dort identifiziert worden, teilten die Streitkräfte mit. Demnach handelt es sich um eine 27-jährige Frau, die bei dem Hamas-Angriff am 7. Oktober verschleppt wurde, sowie einen Offizier der Armee. Er war laut Medienberichten bereits bei dem Angriff getötet worden. Israel betrachtet alle Israelis in den Händen der Hamas als Geiseln - unabhängig davon, ob sie noch am Leben sind. - Aus dem Palästinensergebiet wurden auch heute schwere Kämpfe gemeldet. Die Gefechte konzentrieren sich auf den Süden des Gebiets.

In New York soll die UNO-Vollversammlung noch heute in einer von Ägypten beantragten Dringlichkeitssitzung über eine Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Streifen abstimmen. Einen inhaltlich ähnlichen Entwurf hatten die USA zuletzt im Sicherheitsrat mit ihrem Veto blockiert.

US-Präsident Biden warnte bei einer Spendengala in Washington, Israel verliere wegen der Bombardierung des Gaza-Streifens allmählich an Unterstützung in der internationalen Gemeinschaft. Er rief den israelischen Premier Netanjahu auf, seine teils rechtsextreme Regierung umzubilden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.