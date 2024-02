Gaza-Krieg

Zuletzt hatte die israelische Armee in Rafah immer wieder Luftangriffe geflogen. ( AP / dpa / Fatima Shbair)

Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Netanjahu geht es darum, wie Zivilisten vor den Kämpfen in Sicherheit gebracht werden können. Darüber hinaus habe das Kabinett die Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Süden des Gazastreifens gebilligt. Die "Times of Israel" zitiert, Ziel sei es, Plünderungen, wie sie sich im Norden des Gazastreifens ereignet hätten, zu verhindern. An der geplanten Offensive auf Rafah gibt es international Kritik. In der Stadt an der Grenze zu Ägypten haben mindestens 1,5 Millionen Menschen Schutz vor den Kämpfen in anderen Teilen des Gazastreifens gesucht. Netanjahu bezeichnete Rafah wiederholt als letzte Bastion der Terrororganisation Hamas. Im israelischen Fernsehen erklärte, er das Ende des Krieges sei in Reichweite, sobald die Offensive im Süden beginne. Wörtlich sprach Netanjahu mehrfach von einem "totalen Sieg".

