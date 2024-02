Gaza-Krieg

Zuletzt hatte die israelische Armee in Rafah immer wieder Luftangriffe geflogen. ( AP / dpa / Fatima Shbair)

Das Militär berichtete von 30 Toten in einem Viertel von Gaza-Stadt. Weitere Bewaffnete seien im Zentrum sowie im Süden des Palästinensergebiets getötet worden, hieß es. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Netanjahu hat die Armee inzwischen dem Kriegskabinett einen Einsatzplan für die geplante Bodenoffensive auf die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten vorgelegt. Darin geht es demnach auch darum, wie Zivilisten vor den Kämpfen in Sicherheit gebracht werden können.

Israels Pläne für eine Offensive auf Rafah sorgen international für Kritik. In der Stadt haben mindestens 1,5 Millionen Menschen Schutz vor den Kämpfen in anderen Teilen des Gazastreifens gesucht. Netanjahu betonte im US-Fernsehsender CBS, ein mögliches Abkommen mit der Hamas über eine Feuerpause werde die Operation nur verzögern. Der Sieg über die Terrororganisation sei in Reichweite, sobald die Offensive im Süden beginne.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.