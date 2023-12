Nahost-Krieg

Israelische Soldaten nahe der Grenze zum Gazastreifen in Südisrael. (AP / Maya Alleruzzo)

Die Soldaten rückten in der Stadt Chan Junis von Gebäude zu Gebäude und von Tunnel zu Tunnel weiter vor, teilten die Streitkräfte mit. Dabei seien dutzende Terroristen getötet worden. Es habe auch weitere Luftangriffe auf Hamas-Ziele gegeben. Man habe zudem zahlreiche Waffen entdeckt. Wegen der Kämpfe suchen derzeit tausende Menschen Zuflucht in Rafah an der Grenze zu Ägypten. UNO-Generalsekretär Guterres sagte in einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York, Zivilisten im Gaza-Streifen seien inzwischen nirgendwo mehr sicher. Eine effektive Versorgung der Flüchtlinge sei unmöglich.

Kämpfe gab es auch bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland. Bei einer Razzia in der Nähe der Stadt Tuba seien sechs Palästinenser erschossen worden, erklärte die Autonomiebehörde in Ramallah. Im israelischen Grenzgebiet zum Gaza-Streifen gab es erneut Raketenalarm. Auch Tel Aviv an der Küste war offenbar betroffen. Laut Medienberichten gingen mehrere Raketen aus dem Palästinensergebiet im Mittelmeer nieder.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.