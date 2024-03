Nahostkrieg

Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, um eine Feuerpause im Gaza-Krieg zu erreichen. Auch sollen aus Israel verschleppte Geiseln gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden.

Der Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Elder, warf Israel indirekt vor, die Verteilung von Hilfsflieferungen im Gaza-Streifen zu behindern. Elder sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", an der Grenze stauten sich hunderte Lastwagen und müssten im Fall von UNICEF mehrmals umgeladen werden. Elder beklagte in diesem Zusammenhang willkürliche Ablehnungen von Genehmigungen. So verhungerten Kinder aufgrund der Entscheidungen von Leuten in Machtpositionen, sagte Elder. Nach Schätzungen von UNICEF gibt es im Gazastreifen 17.000 Kinder, die von ihren Eltern getrennt oder zu Waisen geworden sind.