Bei den Luftangriffen seien die Rollfelder beschädigt worden, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf eine Militärquelle. Beide Flughäfen seien außer Betrieb. Israels Botschafter in Deutschland, Prosor, sagte dem Sender Welt-TV, Ziel des Angriffs auf den Flughafen Damaskus seien Waffenlieferungen aus dem Iran mit Raketen und Drohnen. Diese seien der Grund dafür, dass es so viele Waffen und Raketen in der Gegend gebe.

Israel hat seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 zahlreiche Luftangriffe auf Ziele in dem Nachbarland geflogen. Dabei nahm die Armee in erster Linie Kämpfer der Hisbollah-Miliz und anderer vom Iran unterstützter Gruppen ins Visier sowie Stellungen der syrischen Armee.

