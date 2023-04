Die Teilnehmer des Protestmarsches fordern eine Legalisierung der nicht genehmigten Siedlung Eviatar im nördlichen Westjordanland. (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

Ziel des Protestmarsches war die illegal errichtete Siedlung Eviatar, die 2021 auf Anweisung der damaligen israelischen Regierung evakuiert worden war. Die Organisatoren der Demonstration forderten die Wiedereröffnung und Legalisierung der Siedlung. An dem Marsch nahmen mindestens sieben Kabinettsmitglieder der in Teilen rechtsextremen Regierung Israels teil, darunter Finanzminister Smotrich und Sicherheitsminister Ben-Gvir.

Die Lage im Nahen Osten hatte sich zuletzt inmitten des jüdischen Pessachfestes und des muslimischen Fastenmonats verschärft. Die Eskalation folgte auf Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei Mitte der Woche an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Am Freitag waren bei Anschlägen im Westjordanland und in Tel Aviv drei Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.