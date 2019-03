Die israelische Raumsonde "Beresheet" hat auf dem Weg zu ihrer Mond-Mission erstmals ein Foto zurück zur Erde geschickt.

Die Projektpartner erklärten, das Selfie sei in knapp 38.000 Kilometern Entfernung entstanden und zeige einen Teil der Sonde sowie im Hintergrund in die Erde. "Beresheet" wird von der privaten Organisation SpaceIL und dem staatlichen Unternehmen Israel Aerospace Industries betrieben. Die Raumsonde war am 22. Februar in Florida gestartet und soll am 11. April auf dem Mond landen, um dessen Magnetfeld zu untersuchen.