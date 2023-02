Israelische Sicherheitskräfte sichern den Anschlagsort in der Nähe von Nablus im Westjordanland. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Sie steckten Häuser, Läden und Autos von Palästinensern in Brand. Soldaten rückten an, um die Ordnung wieder herzustellen. Mindestens ein Palästinenser wurde nach Angaben der örtlichen Behörden durch Schüsse getötet. Etwa 100 Menschen seien verletzt worden, hieß es. Zuvor hatte ein Palästinenser in der Stadt Huwara zwei Israelis erschossen. Ministerpräsident Netanjahu rief daraufhin zu Zurückhaltung auf. Finanzminister Smotrich dagegen forderte eine "gnadenlose" Reaktion auf den Anschlag.

