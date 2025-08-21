Gaza-Krieg

Euin Trümmerfeld in Gaza-Stadt (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Die ersten Phasen der Offensive hätten begonnen, sagte ein Sprecher. Vororte der Stadt seien bereits eingenommen worden. Für den Angriff berief das Militär zehntausende weitere Reservisten ein. Sie sollen ihren Dienst den Angaben zufolge im September antreten. Der Großteil der Truppen für den Einsatz solle jedoch aus aktiven Soldaten bestehen, hieß es weiter.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte Anfang August einem Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt zugestimmt. Wann die Bodenoffensive beginnen soll, ist bisher unklar. Medien berichten, dass die Einwohner bis Anfang Oktober in Flüchtlingslager im Zentrum des Palästinensergebiets gebracht werden sollen.

Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu teilte am Abend mit, der Regierungschef habe angeordnet, die Stadt Gaza schneller als zunächst geplant einzunehmen. Details wurden nicht genannt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.