Israelischer Außenminister Cohen spricht UNO-Generalsekretär Guterres die Befähigung ab (picture alliance / AA / Israel Foreign Ministry / Handout)

Dieser fördere keinerlei Friedensprozesse in der Nahost-Region und verdiene es nicht, an der Spitze der Vereinten Nationen zu stehen, erklärte Cohen in Genf. Er hatte bereits im vergangenen Monat ein geplantes Treffen mit Guterres abgesagt. Anlass der israelischen Kritik war die Aussage des Generalsekretärs, dass der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober nicht in einem luftleeren Raum stattgefunden habe, sondern dass es eine Vorgeschichte gebe.

