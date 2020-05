In Zeiten der Corona-Krise wird eine Vielzahl an antisemitischen Inhalten im Internet verbreitet. Das gilt nach Erkenntnissen der israelischen Regierung für Deutschland wie für kaum ein anderes Land. Die Bundesregierung ist besorgt.

Deutschland belegt Platz drei der Länder, aus denen die meisten judenfeindlichen Verschwörungstheorien zur Covid-19-Pandemie ins Netz gestellt werden. Das geht zumindest aus einem internen Bericht des israelischen Außenministeriums hervor, der der Zeitung "Die Welt" vorliegt. Die Analyse ergab, dass nur in den USA und Frankreich noch mehr antisemitische Inhalte im Zusammenhang mit Corona digital verbreitet werden.

Bundesregierung will Ratspräsidentschaft nutzen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, zeigte sich im Gespräch mit der "Welt" besorgt. Dass Deutschland in einer solch traurigen Statistik den dritten Rang einnehme, sei angesichts der Geschichte der staatlich angeordneten Judenvernichtung "zutiefst beunruhigend". Klein kündigte an, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr solle genutzt werden, um den Kampf gegen Judenfeinde international zu koordinieren.



Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns entschieden, keine Beispiele für die antisemtischen Verschwörungstheorien zu nennen, um nicht an der Verbreitung mitzuwirken.

