Nach Teilstopp von Rüstungsexporten

Ron Prosor, Botschafter von Israel in Deutschland (picture alliance / dts-Agentur)

Das Tischtuch sei zwar nicht zerschnitten, aber echt strapaziert, sagte er im Sender Welt-TV. Statt die islamistische Hamas zu entwaffnen, werde jetzt über die Entwaffnung Israels diskutiert. Dies sei ein Fest für die Hamas.

Bundeskanzler Merz hatte erklärt, dass Deutschland keine Rüstungsgüter mehr nach Israel exportieren werde, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Er begründete dies mit dem israelischen Vorhaben, den Militäreinsatz in der Region auszuweiten.

