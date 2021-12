Die syrische Küstenstadt Latakia ist offenbar erneut aus der Luft angegriffen worden. (SANA / AFP)

Nach syrischen Militärangaben feuerten israelische Kampfflugzeuge Raketen auf den Hafen der Stadt. Mehrere Container seien in Brand geraten. Niemand sei verletzt worden. Von israelischer Seite liegt bislang keine Stellungnahme vor. Der Hafen von Latakia ist der Hauptumschlagplatz für Importe nach Syrien. Israel hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Angriffe auf Ziele in Gebieten geflogen, die von der Regierung Assad kontrolliert werden.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.