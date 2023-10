Krieg im Nahen Osten

Israelischer Militärsprecher kündigt "erhebliche Härte" gegen Hamas an

Die israelischen Streitkräfte haben für die kommenden Tage massive Militäraktionen im Gazastreifen angekündigt. Bereits in der Nacht hatte die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen. Ein Militärsprecher erklärte, zivile Opfer sollten vermieden werden. Innerhalb von 24 Stunden sollten sie sich deshalb südlich des Flusslaufs Wadi Gaza in Sicherheit bringen.

13.10.2023