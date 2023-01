EU-Parlament

Isaac Herzog, Präsident von Israel, spricht am Tag vor dem Holocaust-Gedenktag vor dem Plenum des Europäischen Parlaments. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

In einer Rede vor dem Europäischen Parlament anlässlich des Holocaust-Gedenktages sagte Herzog, die EU müsse sicherstellen, dass Juden auf dem Kontinent sicher leben könnten. Dazu gehörten die Gesetzgebung in den Mitgliedsländern, die Bildung und Sicherheitsmaßnahmen. Man müsse die Warnzeichen lesen und die Symptome des Antisemitismus erkennen.

Morgen wird der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts begangen. Er erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945.

In Berlin wird an diesem Tag auch an die 500.000 im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma erinnert. Zu dem Gedenken im Regierungsviertel werden unter anderem der Zentralratsvorsitzende Rose und Bundestagsvizepräsidentin Pau erwartet.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.