Nahost-Krieg

Die Leiche der nach dem Hamas-Überfall vermissten Deutsch-Israelin Shani Louk ist geborgen worden. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Das teilte Armeesprecher Hagari im israelischen Fernsehen mit. Sie wurde demnach vom nationalen gerichtsmedizinischen Institut identifiziert. Angaben zum Fundort machte er nicht. Die 22-jährige Shani Louk hatte an einem Musikfestival in der Negev-Wüste teilgenommen, das von Palästinensern während des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober überfallen worden war. Sie wurde getötet und in den Gazastreifen verschleppt. Ein Foto, das ihren leblosen, verdrehten Körper auf einem Kleinlaster zeigte, ging um die Welt. Auch die Leichen zweier anderer Geiseln wurden entdeckt. Laut Armee stammten die Hinweise zum Fundort aus Verhören. Bundesaußenministerin Baerbock sprach den Familien der Opfer ihr Beileid aus.

Die Hamas hatte bei ihrem Überfall etwa 1.200 Menschen getötet.

Mehr als 250 wurden entführt. Einige davon wurden inzwischen freigelassen. Das Schicksal von rund 120 Geiseln ist weiter unklar. Israels Regierung hatte zuletzt gemeldet, etwa 30 seien vermutlich schon tot.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.