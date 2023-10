Krieg im Nahen Osten

Palästinensische Familien fliehen am Sonntag aus dem Flüchtlingslager Rafah im Süden des Gazastreifens. (AFP / MOHAMMED ABED)

Die israelischen Streitkräfte hatten die Palästinenser am Freitag dazu aufgerufen, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Hintergrund ist die erwartete Bodenoffensive des Militärs gegen die islamistische Hamas.

Der Grenzübergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten bleibt nach Korrespondentenberichten vorerst geschlossen. Es laufen aber nach ägyptischen Angaben Verhandlungen zwischen Israel, den USA und militanten Palästinensergruppen. Dabei geht es um eine Ausreise von Ausländern und verletzten Palästinensern sowie um eine Lieferung humanitärer Güter in den Gazastreifen.

Seit Freitag sollen bereits hunderttausende Menschen in den Süden des Küstenstreifens geflohen sein. Die Weltgesundheitsorganisation kritiserte den Evakuierungsaufruf und verwies insbesondere auf die mehr als 20 Krankenhäuser mit insgesamt rund 2.000 Patienten im Norden von Gaza. Täglich kämen dort neue Verletzte hinzu, und manche Patienten müssten schon in den umliegenden Straßen behandelt werden. Eine erzwungene Verlegung in den Süden könnte für viele Menschen den Tod bedeuten.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.