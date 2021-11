Israels Premierminister Naftali Bennett neben Außenminister Yair Lapid. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Emmanuel Dunand)

Dies teilten der israelische Regierungschef Bennett und Außenminister Lapid in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Sie danktem dem türkischen Präsidenten Erdogan für seine Kooperation. Das Paar befinde sich auf dem Heimweg nach Israel. Die Israelis waren verhaftet worden, weil sie in Istanbul ein Privathaus Erdogans fotografiert haben sollen. Ihnen droht eine Anklage wegen Spionage. In der Türkei ist es verboten, in militärischen und sonstigen Sicherheitszonen ohne Genehmigung Fotos zu machen. Die Beziehungen zwischen dem Land und Israel gelten seit langem als angespannt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.