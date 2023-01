Nach Angriffen in Jerusalem

"Unsere Antwort wird stark, schnell und präzise sein", sagte Netanjahu am Samstagabend vor einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts (Archivbild). (Oren Ziv / dpa / Oren Ziv)

Weiter beschloss das Sicherheitskabinett, Häuser palästinensischer Angreifer zu zerstören sowie Maßnahmen gegen Familienangehörige von Attentätern, die Terrorismus unterstützen. Dazu gehört den Angaben zufolge, ihnen Sozialversicherungsansprüche zu entziehen

Nach dem Anschlag mit sieben Toten in einer Synagoge am Freitag in Jerusalem hatte nach Angaben der israelischen Polizei gestern ein weiterer Angreifer in der Stadt zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Der 13 Jahre alte Täter konnte überwältigt werden.

Die Palästinensische Autonomiebehörde machte Israel für die neu aufgeflammte Gewalt verantwortlich. Bereits am Donnerstag waren bei einer Razzia israelischer Einsatzkräfte in einem Flüchtlingslager im Westjordanland mindestens neun Palästinenser getötet worden.

