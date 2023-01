Nach Angriffen in Jerusalem

"Unsere Antwort wird stark, schnell und präzise sein", sagte Netanjahu am Samstagabend vor einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts (Archivbild). (Oren Ziv / dpa / Oren Ziv)

Wie mehrere Medien berichten, sollen Zivilisten künftig leichter an Waffenscheine kommen. Zudem solle es Schritte für eine Stärkung der israelischen Siedlungen geben. Weiter beschloss das Sicherheitskabinett, Häuser palästinensischer Angreifer zu zerstören sowie Maßnahmen gegen Familienangehörige von Attentätern, die Terrorismus unterstützen.

Nach dem Anschlag mit sieben Toten an einer Synagoge am Freitag in Ost-Jerusalem hatte nach Angaben der israelischen Polizei gestern ein weiterer Angreifer in der Stadt zwei Menschen durch Schüsse verletzt. In der Nacht teilte Israels Armee mit, ein bewaffneter Mann habe versucht eine Siedlung im Westjordanland anzugreifen. Er sei aber entdeckt und neutralisiert worden, hieß es.

Die Palästinensische Autonomiebehörde machte Israel für die neu aufgeflammte Gewalt verantwortlich. Bereits am Donnerstag waren bei einer Razzia israelischer Einsatzkräfte im Westjordanland mindestens neun Palästinenser getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.