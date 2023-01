Nach Angriffen in Jerusalem

Die Gewalt im Nahen Osten nimmt wieder zu. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kündigt eine "starke" Reaktion an. (picture alliance/dpa | Ilia Yefimovich)

Zudem sollen Zivilisten leichter an Waffenscheine kommen. Weiter beschloss das Sicherheitskabinett, die Häuser palästinensischer Angreifer zu zerstören und Maßnahmen gegen Familienangehörige von Terroristen. Dazu gehört, dass ihnen das Aufenthaltsrecht enzogen werden kann.

Ministerpräsident Netanjahu hatte vor dem Treffen eine "starke" Antwort angekündigt. Man strebe keine Eskalation an, sei aber auf jedes Szenario vorbereitet. Nach dem Anschlag mit sieben Toten in einer Synagoge am Freitag in Jerusalem hatte nach Angaben der israelischen Polizei gestern ein weiterer Angreifer in der Stadt zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Der 13 Jahre alte Täter konnte überwältigt werden.

Die Palästinensische Autonomiebehörde machte Israel für die neu aufgeflammte Gewalt verantwortlich. Zu den Anschlägen äußerte sie sich nicht konkret. Bereits am Donnerstag waren bei einer Razzia israelischer Einsatzkräfte in einem Flüchtlingslager im Westjordanland mindestens neun Palästinenser getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.