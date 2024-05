Bei einem israelischen Luftangriff sind im Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Gaza-Streifens zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Das israelische Militär sprach von getöteten Hamas-Terroristen. (dpa / AP / Abdul Qader Sabbah )

Die Mission in der Stadt sei abgeschlossen, teilte die Armee mit. Unter anderem in Nahkämpfen und bei Luftangriffen sollen Hunderte Terroristen getötet worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach palästinensischer Darstellung forderten die israelischen Attacken in Dschabalia auch viele zivile Opfer. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens verstärkt und war dort auch mit Panzern vorgerückt.

