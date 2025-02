Israel gibt sein Versagen beim Angriff der Hamas im Oktober 2023 zu (Archivbild). (picture alliance / dpa / Ilia yefimovich)

Es sei ihr nicht gelungen, die Menschen in Israel zu schützen, heißt es in einem veröffentlichten internen Untersuchungsbericht. Die für das Grenzgebiet zum Gazastreifen zuständige Gaza-Division sei bei dem Angriff - so wörtlich - "überrannt" worden. Die Hamas habe Israel "überrascht", nicht nur was die Größe und das Ausmaß des Angriffs angehe, sondern auch dessen Brutalität. - Bei dem Überfall der Hamas auf Israel waren 1.200 Menschen geötet und rund 250 in den Gazastreifen verschleppt worden.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.