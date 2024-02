Ein israelischer Soldat patrouilliert in der Stadt Chan Junis im Gazastreifen (Archivbild vom 27.01.2024) (AP / dpa / Sam McNeil)

In der umkämpften Stadt Chan Junis im Süden des Küstengebiets seien in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Hamas-Angehörige getötet worden, teilte ein Sprecher der Armee mit. Außerdem sei ein großes Waffenlager in der Stadt getroffen worden. Auch im Zentrum des Gazastreifens seien Terroristen getötet worden, hieß es weiter. Die Angaben des Militärs lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

International gehen die Bemühungen weiter, die von Israel angedrohte Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zu verhindern.

Der UNO-Sicherheitsrat in New York soll am Abend über eine von Algerien eingebrachte Resolution abstimmen, in der eine sofortige Waffenruhe gefordert wird. Die USA haben ihr Veto angekündigt und einen eigenen Resolutionsentwurf eingebracht. Auch 26 der 27 EU-Staaten sprachen sich dafür aus, die Kampfhandlungen im Gazastreifen zu beenden.

