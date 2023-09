Naher Osten

Der israelische Außenminister Eli Cohen. (picture alliance / AA / Israel Foreign Ministry / Handout)

Er traf am Abend in dem Golfstaat ein. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums wird Cohen seinen Amtskollegen Al-Sajani zu Gesprächen. Zudem wird der Minister die israelische Botschaft an ihrem dauerhaften Standort in Manama einweihen. Beide Länder wollen außerdem mehrere Vereinbarungen unterzeichnen.

Es sei der erste Besuch Cohens in einem der Golfstaaten, die 2020 Annäherungsabkommen mit Israel unterzeichnet hatten. Im vergangenen Jahr hatte bereits der damalige israelische Ministerpräsident Bennett Bahrain besucht.

