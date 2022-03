Israels Außenminister Yair Lapid (Andrew Harnik/AP Pool)

Er forderte die Führung in Moskau auf, die Invasion einzustellen und den Konflikt zu beenden. Lapid äußerte sich im Rahmen seines Besuchs in Rumänien. Mit seiner deutlichen Stellungnahme weicht er von der Linie des israelischen Ministerpräsidenten Bennett ab, der sich bislang mit einer Verurteilung des russischen Vorgehens in der Ukraine zurückhält. Bennett hatte zuletzt versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

