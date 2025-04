Nach Hamas-Massaker

Der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar. (AFP / MENAHEM KAHANA)

Er werde seinen Posten zum 15. Juni räumen, teilte er am Abend mit. Als Grund nannte er Versäumnisse seiner Behörde im Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Dafür übernehme er persönlich Verantwortung. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte im März erklärt, er habe das Vertrauen in Bar verloren und angekündigt, ihn zu entlassen. Das Oberste Gericht hatte die Entscheidung allerdings ausgesetzt.

Bars Entlassung hatte in Israel Proteste ausgelöst. Kritiker werfen Netanjahu einen Interessenkonflikt vor, weil der Shin Bet gegen mehrere seiner Vertrauten ermittelt. Dabei geht es um den Verdacht illegaler Beziehungen zum arabischen Golfstaat Katar.

