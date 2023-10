Aus dem Gazastreifen werden Raketen auf Israel abgefeuert. (Archivfoto) (Rizek Abdeljawad/Xinhua/dpa)

Derweil laufen diplomatische Bemühungen, dass der Krieg in Nahost nicht weiter eskaliert. US-Außenminister Blinken sprach bei einem Treffen in Tel Aviv mit Israels Ministerpräsident Netanjahu über humanitäre Hilfen. Während eines Luftalarms suchten beide Politiker vorübergehend Schutz in einem Bunker. Bundeskanzler Scholz kündigte für morgen einen Solidaritätsbesuch in Israel und anschließend Gespräche in Ägypten an. Dabei gehe es auch um die Lage der Bevölkerung im Gazastreifen, sagte Scholz.

Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, zeigte sich über den geplanten Besuch erfreut. Das sei wirklich ein Zeichen der Solidarität. Scholz sei dann der erste Regierungschef, der Israel nach den Anschlägen besucht, sagte Prosor dem TV-Sender "Welt".

Außenministerin Baerbock war am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Sie traf dort neben israelischen Regierungsvertretern auch Angehörige der verschleppten Zivilisten.

Auch Biden plant offenbar Israel-Reise

Laut Medienberichten erwägt auch US-Präsident Biden in den nächsten Tagen eine Nahost-Reise. Im Fernsehsender CBS sagte Biden, eine mögliche Besetzung des Gazastreifens durch Israel wäre ein Fehler. Die Organisation repräsentiere nicht das gesamte palästinensische Volk, erklärte der US-Präsident. Zugleich machte Biden deutlich, dass die Strukturen der islamistischen Hamas im Gazastreifen beseitigt werden müssten.

In dem Palästinensergebiet flog das israelische Militär wieder Luftangriffe auf Stellungen der Terrororganisation. Dabei soll ein hochrangiger Geheimdienstchef der Hamas getötet worden sein. Die Miliz ihrerseits feuerte erneut Raketen auf Jerusalem und Tel Aviv. Nach Angaben der UNO haben seit Freitag rund eine Million Menschen ihre Wohngebiete im Norden des Gazastreifens verlassen.

