Demonstrationen vor dem Büro von Ministerpräsidenten Netanjahu in Jerusalem (Archivbild). (AP / Mahmoud Illean)

Nach Regierungsangaben ist die Zusammenkunft für heute Abend geplant. Am Wochenende hatten zehntausende Menschen mit einem Protestmarsch die Freilassung der Geiseln gefordert. Sie demonstrierten auch vor dem Amtssitz von Ministerpräsident Netanjahu. Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen hatten bei Angriffen in Israel rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Die israelische Armee stieß in Gaza-Stadt nach eigenen Angaben auf einen 55 Meter langen Tunnel der Hamas unter dem Al-Schifa-Krankenhaus. Nach UNO-Angaben flohen gestern etwa 20.000 weitere Menschen aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen meldete, dass nach einem israelischen Luftangriff in Chan Junis mindestens 70 Tote in einem Krankenhaus der Stadt gezählt worden seien. Die israelische Armee hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 20.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.