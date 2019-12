Der israelische Regierungschef Netanjahu bleibt Vorsitzender der rechtsgerichteten Likud-Partei.

Der Ministerpräsident lag nach Auszählung aller Stimmen bei 72,5 Prozent, sein Herausforderer, der ehemalige Innenminister Saar, bei 27,5 Prozent, wie die Partei mitteilte. Netanjahu wird damit Spitzenkandidat des Likud bei der vorgezogenen Neuwahl des Parlaments am 2. März.



Netanjahu dankte seinen Unterstützern per Twitter und bezeichnete den Wahlausgang als großen Sieg. Sein Herausforderer Saar gratulierte ihm ebenfalls per Twitter und sagte Netanjahu seine Unterstützung bei den anstehenden Wahlen zu. Die Parlamentswahl Anfang März ist die dritte innerhalb von zwölf Monaten. Nach den letzten beiden Wahlen war es weder Netanjahus rechtem Lager noch dem Mitte-Links-Bündnis von Herausforderer Gantz gelungen, eine Regierung zu bilden.