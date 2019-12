In Israel dürfte Ministerpräsident Netanjahu Vorsitzender der Likud-Partei bleiben. Einer Nachwahlbefragung des Senders "Channel 12" zufolge kann Netanjahu mit etwa 71,5 Prozent der Stimmen rechnen, sein Gegenkandidat, der frühere Innen- und Erziehungsminister Saar, kommt demnach auf 28,5 Prozent.

Netanjahu erklärte sich bereits zum Sieger. Sein parteiinterner Rivale Saar gratulierte ihm am frühen Freitagmorgen zum Erfolg. Saar twitterte: "Meine Freunde und ich stehen hinter ihm (Netanjahu) in der Kampagne für den Erfolg von Likud in den Wahlen". Ein offizielles Ergebnis soll heute früh vorliegen.



Gestern waren die etwa 116.000 Mitglieder der Likud-Partei aufgerufen, über den künftigen Vorsitzenden zu entscheiden. Die Beteiligung lag der Partei zufolge bei 49 Prozent. Der neue Vorsitzende des Likud wird die Partei als Spitzenkandidat in die vorgezogene Parlamentswahl am 2. März führen. Nach den letzten beiden Wahlen war es weder Netanjahus rechtem Lager noch dem Mitte-Links-Bündnis von Herausforderer Gantz gelungen, eine Regierung zu bilden.