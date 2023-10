Die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel dauern an. (AFP / RONALDO SCHEMIDT)

Weiter sagte der Militärsprecher, Aufgabe der Reservisten sei es, zu verhindern, dass die Hamas weiter militärisch in der Lage sei, Israelis zu bedrohen. In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten wurde am späten Vormittag wieder Raketenalarm gegeben.

Zuletzt hatte Israel seine Bombardierungen des Gazastreifens intensiviert. Mehrere Kommandozentralen der Hamas seien attackiert worden. Ein Boot der Marine habe außerdem drei auf Israel gerichtete Raketenwerfer zerstört. Nach neuen Angaben des Militärs wurden in Folge der Offensive bisher mehr als 1.000 Ziele in dem Palästinensergebiet getroffen. Die Zahl der Vertriebenen dort sei auf mehr als 123.000 gestiegen, hieß es weiter.

Kämpfer der Hamas hatten die Grenze zu Israel überwunden und zahlreiche Menschen verschleppt - unter anderem von einem Musik-Festival. Israelische Einsatzkräfte fanden auf dem Festival-Gelände im Süden des Landes nahe dem Gazastreifen mindestens 260 Leichen. Zahlreiche weitere Besucher wurden von Hamas-Angehörigen als Geiseln genommen, teilte das israelische Militär mit.

Seit Beginn der Angriffe vor zwei Tagen verzeichnete Israel insgesamt mindestens 700 Todesopfer, die Zahl der Entführten wird auf 100 geschätzt. Aus dem Gazastreifen werden mittlerweile rund 500 Tote gemeldet.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Angriff auf Israel finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.