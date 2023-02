Türkei/Syrien

Eine Sanitätsübung der israelischen Armee. (Archivbild) (dpa / Sara Lemel)

Das Team solle heute früh in Richtung Türkei aufbrechen, teilten die Streitkräfte mit. Aufgabe sei es unter anderem, ein Feldkrankenhaus im Katastrophengebiet aufzubauen. Man könne dann mit "spezialisierter fortschrittlicher Technologie" Hilfe leisten. Unterdessen trafen 82 Helfer aus China in der Türkei ein. Sie reisten unter anderem mit Such- und Rettungshunden an.

Aus Deutschalnd ist ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks in die Türkei gereist. Es ist auf Ortung und Bergung Verschütteter spezialisiert und hat rund 16 Tonnen Technik und Ausrüstungen dabei.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.