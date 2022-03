Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht im Kanzleramt in Berlin mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett über dessen Gespräche in Moskau. (Jesco Denzel/Bundespresseamt/dpa)

Regierungssprecher Hebestreit teilte in der Nacht mit, beide hätten vereinbart, in der Angelegenheit weiterhin eng in Kontakt zu bleiben. Gemeinsames Ziel sei es, den Krieg in der Ukraine so schnell wie irgend möglich zu beenden.

Bennett war gestern als Vermittler im Ukraine-Krieg nach Moskau gereist und hatte dort drei Stunden lang mit Putin gesprochen. Nach Angaben eines israelischen Regierungssprechers informierte Bennett anschließend den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Anschließend flog er nach Berlin.

Selenskyj hatte Bennett um Vermittlung gebeten. Israel unterhält gute Beziehungen zur Ukraine und zu Russland.

