Staatsbesuch

Israels Präsident Herzog (l.) im Gespräch mit König Hamad bin Issa. (AFP / AMOS BEN-GERSHOM)

Amtsinhaber Herzog wurde von Außenminister Abdellatif al-Zayani empfangen. Geplant sind Gespräche mit König Hamad bin Issa und Premierminister Salman bin Hamad. Herzog sprach von einem weiteren historischen Schritt in den Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten.

Morgen reist er in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate. 2020 hatten die beide Länder als erste in der Golfregion Friedensverträge mit Israel unterzeichnet. In der arabischen Welt gab es solche bis dato nur mit Ägypten und Jordanien. Allerdings führten Bahrain und die Emirate nie einen Krieg mit Israel.

