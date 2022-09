Der israelische Präsident Izchak Herzog kommt zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. (imago)

Der 61-Jährige folgt damit einer Einladung von Bundespräsident Steinmeier, der ihn am frühen Nachmittag mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen wird. Morgen wird Herzog Bundeskanzler Scholz treffen und am Nachmittag in München an der Gedenkveranstaltung für die israelischen Opfer des Olympia-Attentats 1972 teilnehmen. Ermöglicht wurde dies durch eine Einigung über Entschädigungszahlungen zwischen der Bundesregierung und den Hinterbliebenen.

Während seines Besuchs in Deutschland wird der israelische Präsident auch eine Ansprache im Bundestag halten. Zudem wird Herzog das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen aufsuchen.

