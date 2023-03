Umstrittene Regierungspläne

Der israelische Präsident Isaac Herzog ( Virginia Mayo/AP)

Die Gesetzentwürfe seien eine Gefahr für die Grundfesten der Demokratie und müssten zurückgenommen werden, sagte Herzog in einer Fernsehansprache. Die in Teilen rechtsextreme Regierung von Ministerpräsident Netanjahu will deutlich mehr Einflussmöglichkeiten auf die Justiz haben. Die geplanten Gesetze würden es dem Parlament unter anderem erlauben, Entscheidungen des Obersten Gerichts mit einer einfachen Mehrheit zu widerrufen. Der Regierung würde zudem die Kontrolle über die Ernennung der Obersten Richter übertragen. - Gegen die Justizreform gibt es seit zwei Monaten massive Proteste in Israel.

