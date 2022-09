Staatsbesuch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) begrüßt Izchak Herzog, Präsident von Israel, mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die zentralen Punkte seien die Übernahme der Verantwortung des deutschen Staates für den fehlgeschlagenen Rettungsversuch während des Terroranschlags, eine allumfassende Untersuchung und eine gewisse Linderung für die Hinterbliebenen in Form einer Entschädigung.

Bundespräsident Steinmeier betonte, auch er sei froh über die Einigung mit den Hinterbliebenen. Der deutsche Staat stelle sich seinem Teil der Verantwortung und erkenne das furchtbare Leid der Ermordeten und ihrer Angehörigen an. Er sei dankbar, die Familien der Opfer bei der Gedenkfeier morgen in München wiederzusehen.

Die Bundesregierung hatte sich mit den Hinterbliebenen nach jahrzehntelangem Streit kurz vor dem Jahrestag auf eine Entschädigungsleistung in Höhe von 28 Millionen Euro geeinigt. Damit war ein Eklat bei der Gedenkveranstaltung vermieden worden. Wegen des Streits war lange unklar, ob die Hinterbliebenen und Herzog daran teilnehmen.

Am 5. September 1972 hatten palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen in München die israelische Mannschaft überfallen. Elf Mitglieder des Teams und ein Polizist wurden getötet, die meisten von ihnen bei der misslungenen Befreiungsaktion der Polizei am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck.

Journalist Kellerhoff kritisiert Krisenmanagement

Der Buchautor und Journalist Sven Felix Kellerhoff betonte, dass Olympia-Attentat hätte verhindert werden können. Im Vorfeld habe es genügend Hinweise auf einen möglichen Anschlag gegeben, sagte Kellerhoff im Deutschlandfunk . Die Behörden hätten sich aber keinen Plan B einfallen lassen.

Darüber hinaus seien viele Fehler gemacht worden. Die Schützen seien am Flughafen Fürstenfeldbruck nicht darüber informiert worden, dass es sich um acht und nicht um fünf Attentäter gehandelt habe. Zudem sei zwar eine Nachrichtensperre verhängt worden, allerdings habe sich niemand um die Umsetzung gekümmert.

Kellerhoff kritisierte ferner, dass das Bundeskabinett nur einen Tag nach dem Anschlag bereits darüber beraten habe, wie Entschädigungsforderungen seitens Israels abgewehrt werden können.

Kellerhoff ist Autor des in diesem Jahr publizierten Buches "Anschlag auf Olympia - Was 1972 in München wirklich geschah".

Diese Nachricht wurde am 04.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.