Izhak Herzog ist der erste israelische Präsident, der die Vereinigten Arabischen Emiraten besucht. (Amos Ben Gershom/GPO/dpa)

Bei seiner Ankunft in Abu Dhabi wurde er von Außenminister bin Sajid begrüßt. Anschließend kam er mit dem Kronprinzen und faktischen Herrscher der Emirate, Scheich bin Sajid Al Najan, zusammen. Die emiratische Nachrichtenagentur WAM meldet, in den Gesprächen sei es über Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit in Handel, Technologie und Gesundheit gegangen.

Erst vor zwei Jahren hatte Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit Bahrain Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Bis dahin unterhielten nur zwei arabische Länder - Ägypten und Jordanien - diplomatische Beziehungen zu Israel. Als wesentlicher Beweggrund für die Annäherung gelten wirtschaftliche Interessen. Die Länder bilden auch eine Allianz gegen den Iran.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.