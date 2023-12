Krieg in Nahost

Weitere israelische Angriffe auf den Gazastreifen. (Tsafrir Abayov / AP / dpa / Tsafrir Abayov)

In einer Pressekonferenz sagte Netanjahu, der Krieg befinde sich derzeit an seinem Höhepunkt. Israel kämpfe - so wörtlich - an allen Fronten. Einen Sieg zu erzielen, erfordere Zeit. Als Reaktion auf die Gefechte zwischen der israelischen Armee und Kämpfern der islamistischen Hisbollah im Libanon richtete Netanjahu eine Warnung an den Iran: Sollte die Hisbollah ihre Angriffe ausweiten, werde sie schwerste Schläge erleiden - ebenso wie der Iran. Die Hisbollah-Miliz im Libanon wird maßgeblich von Teheran unterstützt.

Israelische Panzer rückten inzwischen weiter ins Zentrum und in den Süden des Gazastreifens vor. Zudem habe es schweren Luft- und Artilleriebeschuss gegeben, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Bewohner des Palästinensergebiets. Die Kämpfe konzentrierten sich demnach auf Al-Bureidsch, Nuseirat und Chan Junis.

