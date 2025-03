Shin-Bet-Chef Ronen Bar (rechts) soll entlassen werden. (dpa / Koby Gideon)

Das teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu in der Nacht mit. Vorausgegangen war ein Konflikt zwischen Netanjahu und dem Geheimdienstchef. Der Ministerpräsident sagte bereits vor einigen Tagen, es gebe einen Mangel an Vertrauen.

Bar hatte kürzlich sein Versagen bekundet, den Angriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nicht verhindert zu haben. In dem Bericht wurde aber auch Netanjahu kritisiert. So hieß es, eine verfehlte Regierungspolitik habe das Klima geschaffen, das zu dem Angriff führte. Kritiker sehen in Bars Entlassung eine Aushöhlung der Gewaltenteilung. Auch die jüngsten Proteste im Land richteten sich zum Teil gegen Bars Entlassung.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.