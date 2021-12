Naftali Bennett reist als erster israelischer Ministerpräsident in die VAE. (AP Photo/Ariel Schali)

Bennett traf am Abend in Abu Dhabi ein. Morgen wird er dort mit Kronprinz bin Sajed zusammenkommen. Bennett sagte vor seinem Abflug, er wolle die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in allen Bereichen vertiefen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten im vergangenen Jahr mit einem Jahrzehnte alten Konsens der arabischen Staaten gebrochen und die Beziehungen zu Israel normalisiert. Bis dahin waren Ägypten und Jordanien die einzigen arabischen Staaten mit diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.