Das Treffen in Abu Dhabi wird als historisch bewertet: Bennett ist der erste israelische Ministerpräsident, der offiziell in den Emiraten zu Besuch ist. Der Kronprinz habe Bennett in seinem privaten Palast empfangen, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten mit. Auf einem Video ist zu sehen, wie die beiden Politiker sich die Hände schüttelten. Die Nachrichtenagentur WAM meldete, bei dem Treffen sei es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit gegangen.