Der Kurswechsel der USA gegenüber der israelischen Siedlungspolitik hat in der arabischen Welt Kritik ausgelöst.

Der jordanische Außenminister al-Safadi sagte, die Bemühungen um einen Frieden in Nahost würden gefährdet. Israelische Siedlungen in den Palästinensergebieten seien illegal und ein offener Verstoß gegen internationales Recht. Ähnlich äußerten sich Ägypten und Syrien und auch die Vereinten Nationen.



US-Außenminister Pompeo hatte zuvor erklärt, der Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland sei nicht unvereinbar mit internationalem Recht. Damit rückte er von der bisherigen Haltung Washingtons in dieser Frage ab.